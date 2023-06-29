Средний размер пенсии в России в мае увеличился на 14,6%

Средний размер пенсий в мае в России составил 19 462 рубля, что на 14,6% выше по сравнению с маем прошлого года, согласно данным Росстата.



В мае 2022 года средний размер назначенных пенсий составил 16 976 рублей, а в апреле 2023 года — 19 435 рублей.

Реальный размер назначенных пенсий в мае 2023 года увеличился на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с апрелем 2023 года снизился на 0,2%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Министерство труда России разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшую трехлетку. Так, в 2025 и 2026 годах индексация будет происходить в два этапа. Будет увеличиваться фиксированная выплата к страховой пенсии. Так, с 1 января 2024 года она составит 7 968 рублей. С 1 февраля 2024 года — 8 287 рублей, а с 1 апреля следующего года вырастет до 8 602 рублей. С 1 февраля 2025 года она составит 8 946 рублей, а с 1 апреля — уже 9 196 рублей. Соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%.



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Маргарита Головатенко