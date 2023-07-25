В Лаишевском районе Татарстана построят дорогу к жилой застройке за 738 млн

В селе Усады Лаишевского района Татарстана построят дорогу к жилой застройке за 738 млн рублей.



В жилой застройке планируют построить 638 тыс. кв. м жилья, а к ней — 83 тыс. кв. м дороги IV категории, которая станет продолжением уже существующей дороги, соединяющей Усады и Столбище. Завершить работы необходимо до 31 марта 2024 года.

Подрядчик проведет земляные работы, устроит дорожную одежду, обустроит дорогу, устроит переходы сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия и устроит искусственные сооружения.

Заказчик — Главинвестстрой РТ. Заявки принимаются до 1 августа, поставщика определят 3 августа.

В июле исполком Казани утвердил проект планировки и межевания территории линейного объекта «Проектируемый проезд №16 по ул. Ярышлар, участок от автодороги Казань — Боровое Матюшино до пересечения с железнодорожными путями». Постановлением утверждена первая очередь второго этапа реконструкции трассы 16К-1062 «Казань — Оренбург» «Казань — Боровое Матюшино» строительства автодороги «Казань — Смарт Сити». Площадь территории планируемого размещения проезда оценивается в 24,2 га.

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Маргарита Головатенко