Антон Силуанов: дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2—2,5% ВВП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дефицит российского бюджета по итогам 2023 года составит 2—2,5% ВВП. Ресурсов для выполнения расходов достаточно, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ.

— Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2—2,5 процента ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года, — подчеркнул он.

На прошлой неделе Силуанов спрогнозировал, что доходы бюджета России увеличатся в 2023 и 2024 годах. Существенное увеличение Минфин ожидает по ненефтегазовым доходам.

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Елизавета Пуншева