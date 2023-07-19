Антон Силуанов спрогнозировал рост доходов российского бюджета

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Доходы бюджета России увеличатся в 2023 и 2024 годах. Таким прогнозом поделился министр финансов страны Антон Силуанов.

— У нас сейчас макроэкономика лучше и видим, что в этом году с доходами будет получше и в следующем году получше. Поэтому и расходы увеличатся, — цитирует его ТАСС.

Существенное увеличение Минфин ожидает по ненефтегазовым доходам.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

За первые полгода ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 8,99 трлн рублей и увеличились на 17,8% г/г. По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета за январь — июнь составил 12,3 трлн рублей, что на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем расходов за шесть месяцев 2023 года составил 14,9 трлн рублей. Дефицит — 2,59 трлн рублей.

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Айрат Назипов