В России могут запретить работодателям увольнять матерей-одиночек с детьми до 16 лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В правительстве России поддержали предложение запретить расторжение трудовых договоров по инициативе работодателя с матерями-одиночками, которые воспитывают детей до 16 лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Поправки могут внести в ст. 261 Трудового кодекса (гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора).

Сейчас работодатель не может по своей инициативе расторгнуть трудовой договор с женщиной, у которой есть дети до трех лет, одинокой матерью, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет. Под действие нормы попадают также лица, заботящиеся об этих категориях детей без матери.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Однако женщина может остаться без работы в случае ликвидации организации, неисполнения обязанностей, прогулов, подлога документов и других нарушений со стороны сотрудника.

Две трети компаний Поволжья намерены увеличить численность сотрудников до конца 2023 года, о возможном сокращении штата заявила только каждая десятая компания. Работодатели, планирующие сокращение штата, отмечают, что в первую очередь это затронет роли, связанные с продажами (32%), бэк-офисные и административные роли (20%), а также HR-функцию (18%).

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Айрат Назипов