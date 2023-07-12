В Госдуме приняли закон о продаже на аукционах изъятого у коррупционеров жилья

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Изъятое жилье у коррупционеров будут продавать через аукционы. Такой закон приняли в окончательном чтении депутаты Госдумы.

— Законопроектом предусматривается внесение изменений в Закон о приватизации, согласно которым предлагается определить, что жилые помещения, отвечающие установленному законопроектом критерию и поступившие в государственный жилищный фонд в результате совершения коррупционного правонарушения, или в отношении которых не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сведения, подтверждающие их приобретение на законные доходы, будут подлежать отчуждению в определенном Законом о приватизации порядке, — говорится в тексте закона.

В документе сказано, что речь идет о жилье, рыночная стоимость которого превышает в два и более раз сумму, определенную исходя из общей площади, умноженной на показатель средней цены одного «квадрата» жилья в соответствующем регионе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сейчас в госказне находится 140 объектов жилого фонда, конфискованных в связи с совершенными правонарушениями в собственность государства.

В апреле в Приволжский райсуд Казани был направлен иск прокуратуры Татарстана об изъятии и обращении в доход государства шести объектов недвижимости и автомобиля чиновника Россельхознадзора. В надзорном ведомстве посчитали, что это имущество на сумму свыше 13 млн рублей приобретено на неподтвержденные доходы.



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Айрат Назипов