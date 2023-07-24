Российским предприятиям ОПК требуется свыше 16 тысяч специалистов

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса России нуждаются в дополнительных 16 тысячах работников, технических специалистах и инженерах. Такие данные озвучил министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров.

— Нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники, — заявил он, обращаясь к участникам совета при полномочном представителе президента России в Приволжском федеральном округе.

Глава Минпромторга страны сообщил, что почти все предприятия ОПК справляются с не имеющими прецедентов по срокам и объемам планами-графиками. По его словам, с начала 2023 года в России многих видов вооружения и специальной военной техники выпущено в разы больше, чем за весь 2022-й, пишет ТАСС.

realnoevremya.ru/ Максим Платонов (архив)

— Если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года, — заявил Денис Мантуров.

В июне глава российского Минпромторга сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса в стране выполняют гособоронзаказ почти на 100%. По его словам, они «сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год».



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Татьяна Демина