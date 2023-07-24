В Казани сегодня ожидается дождь с грозой и до +24 градусов
В Казани сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.
Максимальная температура воздуха днем составит +22..+24 градуса.
Утром, днем и вечером пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой и градом. Ветер юго-западный 5—10 м/с, утром, днем и вечером местами порывами до 14 м/с, локально 17—22 м/с.
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