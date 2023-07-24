Новости общества

12:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сегодня ожидается дождь с грозой и до +24 градусов

06:20, 24.07.2023
В Казани сегодня ожидается дождь с грозой и до +24 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит +22..+24 градуса.

Утром, днем и вечером пройдут кратковременные дожди, местами сильные, с грозой и градом. Ветер юго-западный 5—10 м/с, утром, днем и вечером местами порывами до 14 м/с, локально 17—22 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также