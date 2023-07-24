Передвижной музей «Поезд Победы» прибудет в Казань

В Казань прибудет передвижной музей «Поезд Победы», он будет находиться в столице Татарстана с 24 по 26 июля, сообщили в мэрии города.



Экспозиция музея посвящена отдельным событиям и вехам Великой Отечественной войны. Музей можно посетить по регистрации, билет поступит на электронную почту.

Посетители музей смогут проехать по историческому маршруту: он включает в себя предвоенные годы, Великую Отечественную войну и Победу. Экспозиция размещена в десяти тематических вагонах. В этом году появился вагон о военных трибуналах.

Заходить в поезд казанцы будут группами с пятиминутным интервалом, предварительно показав билет проверяющему. Экспозиция будет работать с 9:00 до 19:00. Последняя группа заходит в 18:20.

Передвижной музей прибудет в Татарстан из Самары. В республике он будет работать в Нурлате, Казани и Набережных Челнах.

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Маргарита Головатенко