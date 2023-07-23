Француз Маршан побил мировой рекорд в плавании на дистанции 400 м комплексом
Французский пловец Леон Маршан установил новый мировой рекорд на дистанции 400 метров комплексом и занял 1-е место.
Марашан показал результат в 4 минуты 2,5 секунды, 2-е место — у американца Карсона Фостера (отставание — 4,06 секунды), 3-е — японец Даийа Сето (+6,91).
Предыдущий мировой рекорд принадлежал 23-кратному олимпийскому чемпиону — американцу Майклу Фелпсу (4.03,84).
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