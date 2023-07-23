Австралийка побила мировой рекорд в плавании на дистанции 400 м вольным стилем
Австралийская пловчиха Ариарне Титмус в воскресенье установила новый мировой рекорд на дистанции 400 метров вольным стилем, сообщает ТАСС.
Ариарне Титмус финишировала первой в финальном заплыве на чемпионате мира по водным видам спорта в японской Фукуоке. Результат спортсменки — 3 минуты 55,38 секунды.
Второе место заняла американка Кэти Ледеки (отставание — 3,35 секунды), третье — новозеландка Эрика Фэйрвезер (+4,21).
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