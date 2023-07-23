Папа Римский предложил встретиться с предстоятелем РПЦ в аэропорту Москвы

Папа Римский Франциск предложил встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, сообщает ТАСС.



Встречу предлагается провести, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно:

— Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию, — сказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

По его словам, аэропорт считается транзитной, нейтральной зоной, поэтому встреча не вызовет противодействия со стороны тех, кто выступает против визита понтифика в Россию. Если патриарх откликнется на предложение, встреча может пройти 31 августа или 4 сентября.

Он напомнил, что первая встреча патриарха Кирилла и Папы Римского состоялась в 2016 году в аэропорту Гаваны.

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Маргарита Головатенко