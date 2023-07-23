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Главком ВМФ утвердил концепцию развития в России морской авиации

13:52, 23.07.2023 1

В России утвердили концепцию развития морской авиации, которая много внимания уделяет Арктике, сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов.

— Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым утверждена концепция развития морской авиации», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».

Пахомов уточнил, что в ближайшее время начнется реализация концепции:

— Это будет получение современной авиационной техники, развитие аэродромной структуры, больше внимания будем уделять Арктике, потому что это одна из перспективных задач как для флота, так и для всей страны.

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Маргарита Головатенко
Общество

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:09
    главком мвф не отдыхает?
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