Главком ВМФ утвердил концепцию развития в России морской авиации
В России утвердили концепцию развития морской авиации, которая много внимания уделяет Арктике, сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов.
— Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым утверждена концепция развития морской авиации», — сказал он в эфире телеканала «Звезда».
Пахомов уточнил, что в ближайшее время начнется реализация концепции:
— Это будет получение современной авиационной техники, развитие аэродромной структуры, больше внимания будем уделять Арктике, потому что это одна из перспективных задач как для флота, так и для всей страны.
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