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В России зафиксировали самую низкую годовую продовольственную инфляцию в Европе

12:26, 23.07.2023 1
В России зафиксировали самую низкую годовую продовольственную инфляцию в Европе
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Самая низкая годовая продовольственная инфляция в Европе зафиксирована в России — уровень составил 0,08%, сообщает «РИА Новости».

Самая высокая продовольственная инфляция зафиксирована в Венгрии (29,3%) и Сербии — 22,1%, третье место по этому показателю занимает Эстония — 19,5%.

realnoevremya.ru (архив)

В России годовая инфляция ускорилась до 3,86% с 11 по 17 июля против 3,59% неделей ранее. Цены на потребительском рынке за указанный период выросли на 0,18%. В продовольственном сегменте цены поднялись на 0,14%.

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:59
    Это вопрос веры или науки ? Потому что доказательств нет .
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