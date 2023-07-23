В России зафиксировали самую низкую годовую продовольственную инфляцию в Европе
Самая низкая годовая продовольственная инфляция в Европе зафиксирована в России — уровень составил 0,08%, сообщает «РИА Новости».
Самая высокая продовольственная инфляция зафиксирована в Венгрии (29,3%) и Сербии — 22,1%, третье место по этому показателю занимает Эстония — 19,5%.
В России годовая инфляция ускорилась до 3,86% с 11 по 17 июля против 3,59% неделей ранее. Цены на потребительском рынке за указанный период выросли на 0,18%. В продовольственном сегменте цены поднялись на 0,14%.
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