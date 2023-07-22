В Москве из-за прорыва воды в торговом центре погибли четыре человека
В Москве четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
— Внутри ТЦ найдены тела погибших, в общей сложности погибли четыре человека, — рассказал собеседник агентства.
Мэр города Сергей Собянин также подтвердил гибель одного человека. В медицинских службах сообщили о девяти пострадавших. «Количество пострадавших выросло до девяти. Это число может вырасти, медики продолжают оказывать помощь», — сказал собеседник.
Напомним, в 2019 году в Самаре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Осипенко примерно в семь часов утра двое прохожих провалились из-за того, что асфальт подмыл кипяток. По предварительной версии, ЧП произошло из-за очередного прорыва теплосетей.
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