СМИ: Турция усложнит получение гражданства в рамках процесса по членству в ЕС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Турция усложнит получение иностранцами турецкого гражданства в рамках процесса по членству в Евросоюзе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Hürriyet.

— В иммиграционной политике Турции, которая является одним из важнейших вопросов, планируется сделать новый шаг. В связи с этим проводятся исследования, направленные на усложнение предоставления турецкого гражданства лицам, ищущим убежища, особенно сирийцам. Иными словами, отныне Турция будет более тщательно подходить к предоставлению гражданства лицам, ищущим убежища, — говорится в публикации.

Дипломатические источники издания назвали просителей убежища одним из важнейших аспектов визовой проблемы.

На этой неделе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Турция не сможет стать членом Евросоюза в 2024 году, поскольку «процесс присоединения к ЕС занимает годы, а не часы». На данный момент Анкаре не готовы предоставить даже безвизовый режим.

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Максим Кокунин