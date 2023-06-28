В Госдуме предложили разрешить магазинам раздавать продукты с истекающим сроком годности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России планируют отменить НДС на продукты питания и бутилированную воду, у которых истекает срок годности, если магазины будут бесплатно раздавать их населению, сообщают «Известия».



Эксперты считают, что ретейлеры будут активнее собирать и отдавать продукцию населению до истечения срока ее годности, поскольку в этом случае им не придется платить налог. Сегодня безвозмездная передача таких товаров населению не выгодна торговым сетям, поскольку они имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции.

— Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп, — сказано в пояснительной записке.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Один из авторов законопроекта, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что торговые сети давно предлагают именно такой вариант решения проблемы, потому что это взаимовыгодно. Из списка товаров, которые будет разрешено передавать населению, предложено исключить детское и диетическое питание, алкоголь.

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Маргарита Головатенко