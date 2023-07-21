Россия ждет от генсека ООН реакции по планам о Меморандуме по экспорту зерна и удобрений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия ожидает от генсека ООН реакции по его планам касательно Меморандума России — ООН по экспорту российского зерна и удобрений, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она напомнила, что Меморандум действует 3 года. Для выхода из него необходимо предварительное письменное уведомление за 3 месяца.

— [Это] покажет истинные намерения ооновцев в контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом, под предлогами которых в Секретариате ООН до последнего времени, по сути, занимались скорее обслуживанием украинского коммерческого зернового экспорта в «сытые» страны, — приводит «РИА Новости» слова Захаровой.

Сегодня Захарова заявила, что ООН должны «употребить эти 3 месяца для достижения конкретных результатов». По ее словам, Россия вернется к обсуждению этого вопроса, когда «будут конкретные результаты».

В начале недели в Кремле заявили, что «фактически черноморские договоренности прекратили свое действие». Причина, по которой Москва не стала продлевать сделку, в том, что часть договоренностей, касающихся России, не выполнены до сих пор. Она незамедлительно может вернуться к соглашению, если ее требования будут исполнены.

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Маргарита Головатенко