Детские сады, лагеря и больницы: в Татарстане до конца года проведут масштабный капремонт

Как выяснило «Реальное время», ГБУ «Главстрой Татарстана» ищет подрядчика, который мог бы выполнить проектную документацию для проведения капитального ремонта сразу на 14 объектах. Все эти здания расположены как на территориях крупных городов республики, так и в небольших поселках. Общая стоимость работ составит 32,6 млн рублей.

Источником финансирования выступает бюджет Татарстана, а выполнить работы необходимо до 1 декабря текущего года. В список объектов вошли:

здания терапевтического отделения Сабинской ЦРБ;

детский оздоровительный лагерь «Дубки» в Алькеевском районе;

детский оздоровительный лагерь «Мечта» в Зеленодольском районе;

клуб в селе Чирпы Лаишевского района;

детский оздоровительного лагерь «Свияга+» в Апастовском районе;

здание молодежного (подросткового) клуба в Казани;

Дом культуры в селе Бишня Зеленодольского района;

средняя общеобразовательная школа №19 в Нижнекамске;

Набережночелнинская школа №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья;

детский сад №308 в Авиастроительном районе Казани;

детский сад № 163 в Приволжском районе Казани;

детский сад №231 в Московском районе Казани;

билингвальный детский сад №155 в Советском районе Казани;

Зеленодольский медицинский колледж.

В ходе работ подрядчику предстоит выполнить проекты, включающие в себя не только архитектурные, дизайнерские и планировочные решения, но и установку новой мебели, оборудования, а также инвентаря.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что программа капитального ремонта многоквартирных домов в Татарстане выполнена на 77%. По данным Минстроя республики, полностью завершены работы на 180 объектах, из них за последние 2 недели 44 объекта в 13 муниципалитетах. Всего до конца года планируется отремонтировать 751 жилой объект.

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Максим Кокунин