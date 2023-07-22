На российский рынок вышел электрокроссовер NIO ES7

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Российский дилер выставил на продажу электрокроссовер NIO ES7 китайского производства. Об этом сообщает «Газета.Ru».



Кроссовер ES7 считается самой мощной моделью марки NIO. Его длина составляет 4 912 мм, ширина — 1 987 мм, высота — 1 720 мм, колесная база — 2 960 мм. Кузов изготовлен из высокопрочной стали и алюминия.

Салон NIO ES7 рассчитан на пять человек. Перед водителем расположены дисплей приборов и экран мультимедийной системы.

На передней оси установлен вспомогательный электродвигатель (245 л. с.), а на задней — маршевый (408 л. с.). Суммарная мощность силового агрегата составляет 653 л. с., разгон от 0 до 100 км/ч происходит за 3,9 с, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

Напомним, в Татарстане планируется разбить госпрограмму «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Татарстане» на два этапа. В сумме на них направят 377,8 миллиона рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева