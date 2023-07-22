На российский рынок вышел электрокроссовер NIO ES7
Российский дилер выставил на продажу электрокроссовер NIO ES7 китайского производства. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Кроссовер ES7 считается самой мощной моделью марки NIO. Его длина составляет 4 912 мм, ширина — 1 987 мм, высота — 1 720 мм, колесная база — 2 960 мм. Кузов изготовлен из высокопрочной стали и алюминия.
Салон NIO ES7 рассчитан на пять человек. Перед водителем расположены дисплей приборов и экран мультимедийной системы.
На передней оси установлен вспомогательный электродвигатель (245 л. с.), а на задней — маршевый (408 л. с.). Суммарная мощность силового агрегата составляет 653 л. с., разгон от 0 до 100 км/ч происходит за 3,9 с, а максимальная скорость ограничена 200 км/ч.
Напомним, в Татарстане планируется разбить госпрограмму «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Татарстане» на два этапа. В сумме на них направят 377,8 миллиона рублей.
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