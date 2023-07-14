В Татарстане на установку зарядных станций для электрокаров выделят 377,8 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане планируется разбить госпрограмму «Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Татарстане» на два этапа. В сумме на них направят 377,8 миллиона рублей, следует из проекта постановления Минпромторга республики.

Первый этап программы продлится до конца 2023 года. Объем его финансирования составит 322,6 миллиона рублей.

Второй этап охватит период с 2024 по 2026 годы. На него направят 55,2 миллиона рублей. Планируется установить 221 электрозарядную станцию к 2024 году, а к 2026 году — 235.

В начале марта сообщалось, что в Казани в реестр парковочных разрешений внесли 14 электромобилей. Теперь их владельцы могут парковаться на муниципальных стоянках бесплатно. Всего в столице Татарстана в реестр с 2015 года по март 2023 года внесено 266 электромобилей. Почти половина из них попала в перечень в прошлом году — 124 машины.

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Елизавета Пуншева