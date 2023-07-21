С начала лета за нарушение правил на территориях заповедного фонда в Татарстане составили 62 протокола

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

C начала лета инспекторы Госкомитета Татарстана по биоресурсам составили 62 административных протокола за нарушение правил на территориях заповедного фонда в республике. В этом году было выявлено 283 нарушения, информирует пресс-служба ведомства.

— Сохранение заповедного фонда особо актуально в период массового отдыха граждан и выезда их на природу. Напоминаем, в границах заказников запрещена деятельность, наносящая ущерб ООПТ, в том числе заезды вне дорог общего пользования и разжигание костров, — рассказали в Госкомитете.

Кроме того, на особом контроле ведомства стоит незаконная застройка в границах особо охраняемых территорий и их охранных зон. Особое внимание сотрудники уделяют местам отдыха и проживания жителей республики, таких как памятник природы регионального значения «Русско-Немецкая Швейцария». Пока нарушений режима памятника природы на территории не зафиксировано.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день заповедный фонд республики составляет 193 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 465,109 тыс. га. Это 7% от общей площади республики

Напомним, сотрудники Госкомитета регулярно проводят рейды на Голубых озерах в Казани. Во время рейда инспекторы штрафуют отдыхающих за катание сапбордах.

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Айрат Назипов