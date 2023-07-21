В ГИБДД объяснили большие очереди в регистрационном отделе ведомства в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Большие очереди в отделении №2 Отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Казани 11 и 12 июля 2023 года были связаны в первую очередь с приостановкой работы 9 июля. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции МВД по республике, подполковник полиции Дамир Бикмухаметов.



— Связано это было в первую очередь с тем, что 9 июля регистрационные подразделения в республике не работали в связи с проведением технических работ в федеральной информационной системе по всей России, о чем в СМИ была заранее опубликована информация, — рассказал он.

Люди, которые пришли в отдел ГИБДД и столкнулись с очередями, могли записаться на прием на другой день, обратил внимание Дамир Бикмухаметов.

— Основным решением существующей проблемы Госавтоинспекция видит посещение регистрационных подразделений только в определенные заранее день и время, подав электронное заявление через единый портал или записавшись прямо по телефону, — заявил он.

realnoevremya.ru/Инна Серова

Он напомнил, что в Казани регистрация транспорта проводится в семи пунктах. Самые загруженные дни — вторник, пятница и суббота, месяцы — с мая по август, октябрь и ноябрь.

Напомним, «Реальное время» писало, что в отделении №2 Отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Казани образуются большие очереди. Сотрудник ведомства из числа работающих на Тэцевской на анонимных началах рассказал, что «это системная проблема» — в отделе острая нехватка кадров, из-за которой и было закрыто окно справок, что помещение давно требует ремонта, а кондиционер — регулярного обслуживания.



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Татьяна Демина