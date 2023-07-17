Как регистрация автомобилей в Казани превратилась в мучительный квест

В ГИБДД не хватает кадров и средств, чтобы ликвидировать очереди в регистрационных отделах

Фото: Инна Серова / realnoevremya.ru

На очереди, духоту и нервотрепку пожаловались «Реальному времени» посетители отделения №2 Отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Казани на улице Технической. При проверке информации факты подтвердились. В отделении корреспондент издания застал десятки уставших от многочасового ожидания посетителей. Подробный репортаж из «горячей точки», официальные и неофициальные объяснения представителей ведомства и рассказ об услужливом бизнесе, который удачно расположился рядом с объектом неповоротливого государственного сервиса, — в нашем материале.

«Мы попали в пекло»



Как рассказала «Реальному времени» жительница Казани Валентина Лопуховская, ей и дочери потребовалось перерегистрировать автомобиль после смерти сына: они владели машиной совместно. Женщине, как наследнице доли покойного, пришлось участвовать в процессе.

— Зная, что в регистрационном отделе очереди, мы попытались записаться на регистрацию заранее, через портал госуслуг, однако процесс забуксовал: оплатить госпошлину нам удалось, а вот при попытке получить талон система прочно «зависла». Решили поехать с утра в ближайший регистрационный отдел, на улицу Тэцевскую, и взять талон на месте, в порядке живой очереди. И попали в филиал ада — в самое пекло, причем и в переносном, и в прямом смысле, — пожаловалась Валентина.

Когда через полдня ожидания подошла очередь Лопуховских, сотрудник отдела выдал бланк заявления, велел заполнить и распечатать квитанцию об оплате. Фото: Инна Серова /realnoevremya.ru

Это оказалось ошибкой: в Казани 11 июля с раннего утра стояла жара за 30 градусов, а в тесном помещении отделения №2 ОТН и РАС, где в очереди за талончиком с утра томилось несколько десятков человек, из всех средств кондиционирования воздуха имелся только напольный вентилятор. Терминал выдавал талоны со скоростью две штуки за 20 минут.

Поскольку на портале госуслуг в списке документов, который предусмотрительно прочитали мать и дочь Лопуховские, не было указано заявление на перерегистрацию транспортного средства, заявление они заранее не заполнили. Зато заранее оплатили госпошлину, но непредусмотрительно прибегли к электронному сервису, так что квитанция пришла тоже в электронном виде. В итоге, когда уже после обеда подошла их очередь, сотрудник в окне №1 выдал им бланк заявления, велел его заполнить, а также сходить в расположенную поблизости коммерческую структуру, распечатать квитанцию об оплате (которую решительно отказался просмотреть с телефона или получить по электронной почте), после чего взять новый талончик на регистрацию, то есть заново отстоять очередь. Дамы, бывшие на грани нервного срыва и теплового удара, предпочли отправиться домой и приехать на другой день — с заявлением и распечаткой документа об оплате госпошлины.

Помощь в ста метрах, но за деньги

— Я одного не понимаю: в МФЦ, в других госструктурах, да даже в коммерческих учреждениях, например в банках, всегда есть консультанты или справочные, куда можно обратиться с вопросом, как подать заявление, оформить документы. В ГИБДД тоже такое было раньше, я прекрасно помню! А почему теперь нет? Почему я догадываться должна, искать что-то в интернете? А если у меня интернета нет? Если там написано непонятно? Тогда у меня заявление вообще не примут, машину не зарегистрируют? Что же это за госуслуга такая неуслужливая? — возмущается Лопуховская.

В павильоне в ста метрах от здания ГИБДД на Тэцевской за отдельную плату и документы копируют и распечатывают, и консультируют автовладельцев, и заявления им помогают составлять — и очереди там нет. Фото: Инна Серова /realnoevremya.ru

А еще женщина рассказала про «маленький нарядный коричневый павильончик» метрах в ста от здания ГИБДД на Тэцевской, где за отдельную плату и документы копируют и распечатывают, и консультируют автовладельцев, и заявления им помогают составлять — и очереди там нет, хотя народ, намучавшийся в регистрационном отделении, перетекает туда непрерывным ручейком за помощью. И высказалась в том духе, что поневоле думается: а нет ли какой тайной связи между теми фактами, что в «бесплатном» учреждении все так плохо организовано, а в платном все организовано хорошо?

Услуги на недосягаемой «высоте»

12 июля корреспондент «Реального времени», несмотря на перемену погоды, обнаружила в подразделении ГИБДД на Тэцевской все вышеописанное — и духоту, и очередь, а поодаль — «волшебный павильон», где легко дышится и нет отбоя от благодарных клиентов. Отдельная огромная очередь в отделении №2 ОТН и РАС скопилась к терминалу, выдающему талоны на регистрацию авто.

— Я приехал к восьми и был не первым, а талон до сих пор еще не получил, — рассказал Рамиль из Пестрецов, предварительно попросив не называть его фамилию. — Сейчас почти полдень, если даже получу талон, вряд ли успею до обеда.

— Это не терминал, это безобразие какое-то! Не работает совсем, — пожаловался другой автовладелец. — Тычешь в него пальцем, тычешь… Да он сломанный, наверное, перегрелся!

Отдельная очередь скопилась к терминалу, выдающему талоны. Фото: Инна Серова /realnoevremya.ru

Тем временем кто-то из ожидающих выплеснул раздражение на девушку, которая слишком близко встала к расположенному около терминала вентилятору:

— Вам хорошо? А о других подумали? Тут дышать нечем, отойдите, чтобы на всех дуло!

А еще несколько человек в сторонке обсуждали, что образцы заявлений на информационном стенде висят на недосягаемой высоте над стойкой для заполнения заявлений и свериться с ними практически невозможно: «Ничего не видно».

Журналист поинтересовалась в ближайшем к входу окне №6, где найти стол или окно информации, у кого можно проконсультироваться по заполнению бланка заявления на регистрацию автомобиля. Сотрудник сообщил, что такого окна здесь нет.

— Но было же? Кто и почему его закрыл?

— Давно закрыли, а почему — не знаю!

На вопрос, обязательно ли предъявлять в распечатанном виде квитанцию об оплате госпошлины и нельзя ли ее предъявить в электронном, ответ был еще короче:

— В распечатанном!

Все для клиента

Зато в павильоне с надписью «Центр оформления ДТП» царили прохлада, уют и порядок. Терминал работал, вежливые сотрудники оформляли документы и оказывали услуги точно согласно вывешенному у входа списку, включая прием госпошлины с выдачей квитанций и ксерокопирование. На вопрос корреспондента, могут ли здесь распечатать квитанцию об оплате госпошлины, они ответили утвердительно: «Но, к сожалению, только при условии, что вы платили через сайт госуслуг — иначе вам придется искать копицентр».

В павильоне с надписью «Центр оформления ДТП» царили прохлада, уют и порядок. Фото: Инна Серова /realnoevremya.ru

Эльрад Юмаев, директор ООО «Гермес» — одной из компаний-партнеров, которые оказывают автовладельцам услуги в «Центре оформления ДТП» по принципу «единого окна» (страхование, техосмотр, изготовление регистрационных номеров), рассказал, что здесь стараются делать все, чтобы клиентам было комфортно: «У нас даже внутренний дизайн помещения продуман — все окрашено в тона, которые помогают расслабиться и успокоиться».

Системная проблема

В казанские регистрационные отделы обращаются не только казанские автовладельцы, но и жители многих районов республики. В Татарстане всего 10 таких отделов, и два из них находятся в Казани. Остальные восемь — в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Буинске, Арске, Азнакаево, Елабуге и Мамадыше. На Тэцевскую также идет поток транспорта от организаций, и если какая-то компания закупила пять-десять грузовиков, то очередь ждет очередные два талона не 20—30 минут, а пару часов, а то и дольше.

В казанские регистрационные отделы обращаются не только казанские автовладельцы, но и жители многих районов республики. Фото: Инна Серова /realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось в ГИБДД по РТ с запросом о причинах, по которым незамысловатые регистрационные действия оборачиваются для автовладельцев многочасовыми мучениями. По получении комментарий ведомства будет опубликован.

А сотрудник ГИБДД из числа работающих на Тэцевской на анонимных началах пояснил, что корень бед в том, что «это системная проблема». Он указал, что в отделе острая нехватка кадров, из-за которой и было закрыто окно справок, что помещение давно требует ремонта, а кондиционер — регулярного обслуживания. Что сотрудники, которые тут трудятся, нередко бывают на взводе из-за перегруза и потому не склонны идти навстречу гражданам, подошедшим к окну без полного комплекта документов, — по регламенту они не обязаны ждать, когда те что-то допишут на ходу, вот и отправляют таких в очередь повторно. По его словам, тех, кто сумел записаться на прием на сайте госуслуг, принимают точно по времени, а 12 июля только за полдня в очередь на регистрацию транспортных средств встало 80 человек — при «нормативе» в один час на внесение данных в базу. Терминал не сломан, а выдает два талона — по числу работающих на прием документов окошечек, по мере того как освобождаются сидящие за ними сотрудники. И добавил, что «руководство отделения о проблемах знает, сожалеет, но не в состоянии их решить, а после публикации все шишки достанутся ему».