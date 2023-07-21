Официальная статистика: в Татарстане за неделю подешевели бананы и огурцы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 10 по 17 июля подешевели некоторые продукты питания, в том числе свежие огурцы и бананы. Без изменений за неделю осталась средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 611,83 рубля за килограмм.

Свежие огурцы в Татарстане подешевели на 3,22%. Средняя цена одного килограмм на 17 июля составила 89,6 рубля.

Бананы за неделю стали дешевле на 1,41%. Средняя цена достигла 99 рублей за килограмм, подсчитали в Татарстанстате.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Средние цены на другие продукты питания снизились менее чем на 1%. Так подешевели говядина (кроме бескостного мяса), вермишель, макароны из пшеничной муки высшего сорта, куры (кроме куриных окорочков), мясные и овощные консервы для детского питания, сметана, мороженая неразделанная рыба, маргарин, сливочное масло, творог, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное 2,5—3,2% жирности, печенье, чай, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено, гречка, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сосиски и сардельки.

Также с 10 по 17 июля подешевели овощи. Средняя цена столовой свеклы опустилась на 2,46%, до 45,5 рубля за килограмм, картофеля — на 2%, до 43,38 руб./кг, репчатого лука — на 1,9%, до 56,76 руб./кг, а моркови — на 0,21%, до 65,12 руб./кг.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина