Жители Пестрецов жалуются на постоянное отключение воды и электричества

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители Пестрецов жалуются на регулярные отключения воды и электричества. Причины им называют разные — от ремонтных работ до проблем из-за полива огородов, сообщает ГТРК «Татарстан».

По словам местных, отключения происходят чаще одного раза в месяц. В жаркие дни стабильно с 9.00 до 17.00 воды просто нет.

— Как поливочный сезон начинается, мы все без воды сидим, неважно где, в какой округе Пестрецов мы живем, воды часто нет. С маленькими детьми очень тяжело, — сетует одна из жительниц.

Зачастую местным приходится выбирать — провести влажную уборку дома, помыть посуду или полить огород. На все воды не хватит.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По возможности, если отключения связаны с ремонтными работами, о них предупреждают. Однако аварийные ситуации происходят нередко.

— Отключение электроэнергии и водоснабжения связаны с плановыми работами в районе. От аварий и внезапных поломок никто не застрахован. При отключении район надлежащим образом уведомляет население, — пояснили в администрации Пестречинского муниципального района.

В Агрызе с утра 12 июля из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов. Ураган стал причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света на какое-то время оставались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева