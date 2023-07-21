Движение по трассе Р-239 в Татарстане закроют на несколько часов из-за велогонки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Движение на участке км 249 — км 256 дороги Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном будет закрыта в воскресенье, 23 июля. Как информирует ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», ограничения будут действовать с 06.00 до 14.00.

В этот день там стартуют всероссийские соревнования по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk. На период проведения состязаний проезд транзитного автотранспорта будет организован по маршруту: Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево.

— ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» просит водителей следовать требованиям временных дорожных знаков. После завершения всероссийских соревнований по шоссейным велогонкам движение будет осуществляться в штатном режиме, — говорится в сообщении пресс-службы.

скриншот realnoevremya.ru из vtk.rosavtodor.gov.ru

Участники шоссейной велогонки могут побороться за победу на дистанциях 25 км, 50 км, 75 км или 100 км. Ожидается, что состязания начнутся в 08.00. Соревнования должны завершиться ближе к 13.00.

В начале месяца в столице Татарстана состоялся заезд «Ночной велофест». К нему присоединились 4,5 тысячи человек. Более 100 участников участвовали в велозаезде в национальных головных уборах: от тюбетейки до сомбреро. Яркие кадры в — фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов