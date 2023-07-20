Тариф «Платона» с февраля 2024 года может вырасти до 2,99 рубля/км

Тариф государственной системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам «Платон» с 1 февраля 2024 года могут проиндексировать на 15 копеек: с нынешних 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км.



— На основании Постановления правительства РФ от 29 июня 2019 года №843 с 1 февраля 2024 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе «Платон» прогнозируется на уровне 2,99 рубля за километр пробега, — сообщил Росавтодор.

Фактический размер платы укажут с 10 по 20 января 2024 года.

По данным Росавтодора, в системе «Платон» зарегистрированы более 1,79 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн.

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Маргарита Головатенко