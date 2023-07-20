Татарстан стал регионом-лидером по объему выплат на маткапитал

Татарстан стал регионом-лидером по числу заявлений и по объему перечисленных выплат на маткапитал по итогам первого полугодия этого года, сообщает ВТБ.



За первые 6 месяцев клиенты банка в Татарстане направили более 600 млн рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий, из них 63% потратили на первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Средний чек составил по республике 615 тысяч рублей.

Общая сумма средств в первом полугодии, направленных клиентами ВТБ в регионах ПФО из средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, превысила 2,2 млрд рублей.

Кроме Татарстана, лидерами в округе по объему заявок на использование маткапитала для покупки жилья стали Оренбургская область (221 млн рублей), Самарская область (209 млн рублей), Башкортостан (200 млн рублей) и Чувашия (192 млн рублей).

В первом полугодии жители регионов Приволжского федерального округа чаще распоряжались средствами маткапитала в качестве первоначального взноса на ипотеку, эту цель выбрали более 1,9 тыс. семей и направили 1,2 млрд рублей. На частично-досрочное погашение жилищных кредитов подали 1,7 тыс. заявок общей суммой выплат 1 млрд рублей. В среднем за 6 месяцев текущего года семьи в регионах ПФО в качестве первоначального взноса по ипотеке потратили по 620 тысяч рублей, на погашение жилищного кредита направили по 605 тысяч рублей из средств семейного капитала.

Начиная с 2005 года, более 30 тысяч молодых семей, проживающих в Казани, получили квартиры по социальной ипотеке. Эта программа самая популярная у казанцев среди различных федеральных, республиканских и муниципальных.

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Маргарита Головатенко