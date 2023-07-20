В среднем россияне проводят в торговых центрах около двух часов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Россияне в среднем проводят в торговых центрах до двух часов. При этом время зависит и от формата ТЦ, сообщает Daily Moscow.

Так, небольшие ТЦ, которые расположены в центре города, имеют фокус на импульсивные покупки. В них мало магазинов. В них россияне проводят от одного до двух часов.

Что касается крупных торговых центров, в которых находится большее количество магазинов, в них шопинг может длиться до трех часов.

Траты россиян в основных категориях увеличились на 16% во Всемирный день шопинга. Жители страны потратили в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу банка), почти 20 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем в этот же день год назад.

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Елизавета Пуншева