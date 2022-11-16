Во Всемирный день шоппинга траты россиян увеличились на 16%

Траты россиян в основных категориях увеличились на 16% во Всемирный день шоппинга. Такие данные сообщает «Афанасий бизнес», ссылаясь на ВТБ.

В день шоппинга жители страны потратили в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу банка), почти 20 миллиардов рублей. Это на 16% больше, чем в этот же день год назад. Больше всего спрос вырос на ТВ-приставки и антенны (в 5 раз), а среди услуг на бронирование отелей (в 2,3 раза).

— Динамика количества товаров и услуг, проданных в этот день, в полтора раза превысила темп роста трат в рублях — это свидетельствует о том, что покупатели выбирали товары с максимальной скидкой. Это позволило им сэкономить и при этом не только не снизить, но и увеличить количество покупок. Таким образом, мы фиксируем рост потребительской активности с перераспределением спроса между основными категориями — так, по сравнению с пандемийным 2021 годом заметно снизился спрос пользователей на электронные устройства для работы и досуга, а также на сервисы для автомобилей, при этом вырос интерес к аксессуарам для умного дома и одежды для дома и отдыха, — объяснил директор по монетизации Первого ОФД Максим Ларькин.

Фото: realnoevremya.ru

При этом, россияне стали более бережно относиться к собственному бюджету и стараются делать крупные покупки во время сезонных и праздничных скидок. Так, стало известно, что каждый десятый планирует закупаться в периоды распродаж. Больше всего денег россияне планируют потратить в новогодние распродажи (38%), 28% собираются закупаться в «черную пятницу», а 25% — 11.11.

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Елизавета Пуншева