Сегодня в Казани дождь и до +23 градусов

В четверг, 20 июля, в Казани ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +20 до +25 °С.

В Казани также прогнозируется юго-западный, западный ветер порывами 8—13 м/с. Местами они могут усиливаться до 15—18 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 21—22 июля, местами также возможен небольшой дождь. Днем ожидается от +21 до +26 градусов.



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Татьяна Демина