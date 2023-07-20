МВД: правила разрешают ездить вдвоем только на электросамокатах определенной конструкции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правила дорожного движения в России имеют норму, которая позволяет ездить вдвоем на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, если конструкция предусматривает такую возможность. Такое заявление сделал представитель МВД России Виктор Стельмах.

— Одним из часто выявляемых правонарушений является то, что люди ездят вдвоем на электросамокате, не предназначенном для этого. У нас в ПДД по средствам индивидуальной мобильности есть норма, что с учетом конструкции можно перевозить, — цитирует его ТАСС.

Собеседник подчеркнул, что он не знает такие виды СИМ, конструкции которых имеют возможность перевозить сразу нескольких человек. Однако он допустил, что они все же существуют.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Возможно, и есть. Считаем, что это, наверное, будет все-таки скорректировано, когда очередной пакет изменений в ПДД будет вноситься, — констатировал Стельмах.

Общественная палата России предложила ввести права на вождение электросамокатов, моноколес, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Любителей кататься на них хотят обязать получать водительские права категории «М».



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Айрат Назипов