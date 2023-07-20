В Казани снесут незаконно установленный рекламный щит и стелу
В Казани демонтируют незаконно установленные средств наружной рекламы и информации. В списке два объекта.
Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Радика Шафигуллина, снести должны щитовую конструкция у дома №70 по ул. Литвинова и стелу у здания №11б по ул. Тэцевской.
Управлению наружной рекламы и информации города поручили заключить муниципальные контракты на демонтаж, транспортировку и хранение незаконно размещаемых средств наружной рекламы и информации.
Напомним, в Казани еженедельно публикуется список самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов, подлежащих демонтажу. Их собственникам дают время на добровольное исполнение решения властей. Если они не делают это в установленный срок, объекты сносят в принудительном порядке и отправляют на базу хранения.
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