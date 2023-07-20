Осенью дело Finiko может уйти в суд

Уже в октябре дело криптопирамиды Finiko может быть направлено для утверждения в прокуратуру и суд. Такие планы следствия озвучил представитель МВД РФ в Мосгорсуде при продлении ареста семи обвиняемым в аферах в составе ОПС, сообщают источники «Реального времени».



Накануне Мосгорсуд удовлетворил ходатайство силовиков о продлении ранее избранной меры пресечения на срок свыше 12 месяцев пяти фигурантам: Андрею Галущенко, «первому вице-президенту» проекта Finiko и руководителю его «мордовского» представительства, а также его соратнице Алене Ларионовой; «вице-президенту» — лидеру «бурятского» филиала Баиру Самбуеву, его «подчиненной» Екатерине Бозоевой, экс-куратору «финикийского» сайта и службы техподдержки казанцу Антону Семыкину и Екатерине Казачковой, бывшей помощнице сооснователя проекта Кирилла Доронина. Под стражей эта шестерка останется до 20 октября.

Днем ранее тот же суд оставил под стражей и самого Доронина.

Справа — Габдуллина (Ахметзянова). realnoevremya.ru

По данным «Реального времени», все обвиняемые и их защитники категорически возражали против продления самой тяжкой меры пресечения. Особенно с учетом того, что для одной фигурантки дела суд сделал исключение — на прошлой неделе под домашний арест отпустили Анну Серикову, она же Тиффани, которую силовики считают лидером «ростовского» подразделения пирамиды. При этом, в отличие от других арестантов, Серикова до задержания успела побывать в федеральном розыске.

Сейчас следствие находится на финишной прямой — обвиняемые знакомятся с материалами дела, в котором на данный момент 298 томов. Больше 240 томов уже прочитали сам Доронин, Бозоева, Семыкин и «вице-президент» Ильгиз Шакиров.

Напомним, из основного дела Finiko в декабре 2022-го были выделены два новых — одно в отношении казанской «звезды 10-го уровня» Лилии Нуриевой, заключившей досудебное соглашение с силовиками, второе — по десяти арестованным фигурантам: это Кирилл Доронин, «вице-президенты» проекта Ильгиз Шакиров, Дина Ахметзянова, Андрей Галущенко, а также Анна Серикова, Баир Самбуев, Екатерина Бозоева, Алена Ларионова, Екатерина Казачкова и Антон Семыкин. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, а также в организации и участии в преступном сообществе.

Семыкин realnoevremya.ru

По версии следствия, с 1 июля 2019 по 30 июля 2021 года члены ОПС лично и через введенных в заблуждение третьих лиц распространяли заведомо ложную информацию: с одной стороны, гарантировали полный возврат вложений, с другой — обещали возможную сверхприбыль от 1 до 5 процентов в день! В реальности таких процентов от «грамотной работы трейдеров» убеждали на личных и массовых встречах, в соцсетях, чатах и создаваемых каналах в интернете, в том числе путем демонстрации предметов роскоши, приобретенных благодаря «финикийским» инвестициям. Ущерб по выделенным делам «горячей десятки» и досудебщицы десятки оценен в 179 млн рублей, потерпевшими признаны 160 человек.

Расследование основного дела о «финикийских» аферах продолжается. В нем фигурируют неустановленные создатели и участники ОПС, а также 11 беглых фигурантов. Среди них трое объявленных в международный розыск соратников Доронина — Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и восемь человек, объявленных в федеральный розыск.

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Ирина Плотникова