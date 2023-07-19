В Татарстане в 2023 году зарегистрировали более 460 домов по сельской ипотеке

В Татарстане более 460 домов в этом году зарегистрировали по сельской ипотеке. В целом со старта выдачи сельской ипотеки в республике, а именно с весны 2020 года, решить жилищный вопрос смогли более чем 3,6 тысячи семей.



Руководитель Росреестра Татарстана Азат Зяббаров отметил, что спрос татарстанцев на приобретение и оформление домов по такой ипотеке третий год растет. Программой чаще всего пользовались жители Тукаевского, Рыбно-Слободского, Пестречинского, Мензелинского и Высокогорского районов республики.

В июле этого года банки начали принимать заявки на выдачу сельской ипотеки по улучшенным условиям: максимальный размер кредита увеличили с 3 до 6 млн рублей на одного заемщика, для семейных пар размер ипотеки может быть увеличен до 12 млн рублей в случае обращения двух заемщиков. Кроме ИЖС и готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более пяти этажей, расположенных в опорных населенных пунктах, определенных Министерством сельского хозяйства.

К опорным территориям в Республике Татарстан относятся: г. Агрыз, пгт Аксубаево, с. Актаныш, пгт Алексеевское, с. Базарные Матаки, пгт Апастово, г. Арск, с. Большая Атня, г. Бавлы, пгт Балтаси, г. Буинск, с. Старое Дрожжаное, с. Большие Кайбицы, пгт Камское Устье, г. Болгар, г. Кукмор, г. Мамадыш, г. Менделеевск, г. Мензелинск, с. Муслюмово, с. Новошешминск, пгт Рыбная Слобода, пгт Богатые Сабы, с. Шемордан, пгт Джалиль, пгт Уруссу, г. Тетюши, с. Тюлячи, с. Черемшан.

Напомним, заемщиками по сельской ипотеке могут стать россияне возрастом от 21 до 75 лет. Минимальный размер кредита — 100 тысяч рублей при первоначальном взносе 10%, выдается он максимум на 25 лет. Льготная ставка 3% сохранена.

В июле максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых был увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе «Сельская ипотека». Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Маргарита Головатенко