В Высокогорском районе Татарстана прокуратура потребовала от властей убрать ограждение на дороге

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Прокуратура Высокогорского района Татарстана потребовала от властей демонтировать ограждение на дороге. Жалоба на исполком Семиозерского сельского поселения поступила от местного жителя, рассказала и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.



Шлагбаум был установлен на дороге общего пользования на улице Полевой села Семиозерка. Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, он препятствует проезду автомобилей, в том числе экстренных служб. Также ограждение нарушает права граждан на свободное и беспрепятственное перемещение.

По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес муниципалитета представление об устранении выявленных нарушений. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения.

Администрация Советского района Казани готова выделить на демонтаж и перемещение самовольно установленных объектов и последующее их хранение почти 2,5 млн рублей. Объем работ включает в себя демонтаж и перемещение 50 погонных метров ограждений, 40 гаражей, 33 блокираторов (столбиков) и четырех шлагбаумов.

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Айрат Назипов