Советский район Казани выделит почти 2,5 млн рублей на демонтаж и хранение самовольно установленных объектов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Администрация Советского района Казани готова выделить на демонтаж и перемещение самовольно установленных объектов и последующее их хранение почти 2,5 млн рублей. Финансирование обеспечат из городского бюджета, выяснило «Реальное время».

Работы требуется выполнять на территории Советского района Казани с момента заключения контракта и до конца 2023 года. Администрация будет направлять подрядчику заявку, которую тот должен выполнить в течение десяти календарных дней.

Объем работ включает в себя демонтаж и перемещение 50 погонных метров ограждений, 40 гаражей, 33 блокираторов (столбиков) и четырех шлагбаумов. Хранить подрядчик их должен на своей территории, уведомив администрацию Советского района Казани о точном месте складирования.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Реальное время» писало, что Комитет потребительского рынка Казани ищет подрядчика, который займется хранением демонтированных нестационарных торговых объектов. Заплатить ему из городского бюджета готовы более 1,1 млн рублей.

Напомним, казанские власти еженедельно выпускают списки самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. На прошлой неделе в списке оказались шесть торговых объектов и один автофургон по ул. Рихарда Зорге, вблизи дома №75.

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Татьяна Демина