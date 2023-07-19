Болельщики раскупили все билеты на прощальный матч Даниса Зарипова в Казани
Все билеты на прощальный матч легендарного хоккеиста «Ак Барса» Даниса Зарипова распроданы. Об этом сообщает казанская мэрия со ссылкой на пресс-службу «барсов».
В клубе объяснили, что определенная квота билетов еще может поступить в продажу после 2 августа. Это произойдет в случае, если владельцы абонементов прошлого сезона не подадут заявки на предоставление пригласительных билетов.
Прощальный матч стартует в 19.00 9 августа в «Татнефть Арене».
Во встрече примут участие хоккеисты и тренеры Алексей Морозов, Александр Овечкин, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Мозякин, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Алексей Чупин, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.
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