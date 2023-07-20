Исследование: больше трети казанцев общаются со своими коллегами вне работы

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

В Казани 34% опрошенных рассказали, что общаются со своими коллегами вне работы, говорится в исследовании «Авито Работа» (имеется в распоряжении «Реального времени»). Почти половина —45% — иногда уделяют время такому общению, а 41% хотели бы общаться с коллегами чаще.

Более общительны мужчины. Среди них 66% респондентов сообщили, что проводят время с коллегами вне работы иногда, часто или очень часто. Среди женщин такие ответы дали 59% респонденток.

Чаще всего общаются с коллегами вне работы представители автомобильного бизнеса, маркетинга и рекламы, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, управления персоналом, сферы фитнеса и салонов красоты.

Общаться с коллегами чаще хотели бы 30% опрошенных, среди них большинство — специалисты банковской сферы, торговли, фитнеса и салонов красоты. Большинство работающих жителей Казани заявили, что на их взаимоотношение с коллегами влияют взаимное уважение (71%), взаимопомощь (66%), коммуникабельность (66%) и чувство юмора (56%).

realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Согласно одному из исследований, среднестатистический казанец оценивает свой КПД в 84%, а коллег — в 76%. Коэффициент полезного действия начальства они оценили на 60%.



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Максим Кокунин