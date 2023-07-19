Во II квартале в Казани продажи новых смартфонов выросли на 59%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во втором квартале 2023 года в Казани продолжили расти продажи как новых (+59%), так и б/у (+6%) смартфонов. При этом жители столицы Татарстана приобретали мобильные телефоны в среднем на 16% чаще, чем в апреле — июне 2022-го, говорится в исследовании сервиса «Авито» (есть в распоряжении «Реального времени»).

По подсчетам аналитиков, новые смартфоны в Казани подешевели за год на 8%, а цена уже используемых устройств не изменилась. Средний ценник нового телефона в городе составил 41 010 рублей, а б/у — 18 590 рублей. Общие продажи всех типов смартфонов Apple за год выросли на 26%, Xiaomi — на 6%, а Samsung — остались на том же уровне.

— Рынок смартфонов в России находится на этапе трансформации. В прошлом году из-за дефицита товаров некоторых ушедших брендов и выросших цен в привычных розничных магазинах покупатели начали чаще искать гаджеты. Также на площадку пришли новые продавцы. Это привело к росту ассортимента — за год число предложений в категории смартфонов выросло на 20%. Особенно усилили свое присутствие китайские бренды: предложение новых смартфонов Xiaomi выросло на 37%, а Realme — в 2,5 раза. Другой тренд — рост доли новых смартфонов. За год покупать их стали активнее на 76%, а их доля в общем числе продаж, по сравнению с апрелем — июнем 2022 года, увеличилась на шесть процентных пунктов и составила 16%, — рассказал руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в «Авито» Павел Комаров.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается наиболее популярных брендов, то первое место по количеству проданных телефонов в Казани занял Apple — на него пришлось 61% от всех приобретенных новых устройств. По сравнению со вторым кварталом прошлого года продажи iPhone выросли на 68%. В среднем такое новое устройство можно приобрести за 51 810 рублей. Средний чек за б/у в столице Татарстана составил 25 220 рублей, а покупали их на 16% чаще, чем в 2022-м.

Второе и третье места занимают Xiaomi и Samsung с долей 13%. По сравнению со II кварталом 2022-го продажи новых устройств первого бренда выросли на 13%, а б/у — на 3%. Их покупка обойдется в 20 950 и 7 210 рублей соответственно. Продажи второго за год увеличились на 68%, а цена составила 41 760 рублей. При этом бывшие в употреблении телефоны Samsung стали покупать на 9% реже. В среднем их цена достигает 13 410 рублей.

В начале 2023 года в Татарстане потеряли в продажах смартфоны от компаний Samsung и Apple, но обоим брендам удалось повысить спрос и вновь выйти в топ по продажам. В это же время популярность стали приобретать китайские бренды — Realme, Xiaomi, Honor и Tecno.

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Максим Кокунин