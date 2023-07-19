Законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний принят во втором чтении

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает налог на сверхприбыль для крупных российских компаний. Его нужно будет уплатить не позднее 28 января 2024 года.

Налог не коснется фирм, зарегистрированных в МСП, компаний по добыче нефти и газа (повышение налогов для них произошло еще с 1 апреля) и предприятий, чья величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась меньше 1 млрд рублей и не превышает прибыли за 2018 и 2019 годы.

Предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

Как рассказал на днях депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов, нововведение коснется чуть больше 50 татарстанских компаний. Также он вместе с коллегами внес ряд поправок, направленных на снижение рисков ухудшения финансового состояния предприятий республики и развития бизнеса.



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Айрат Назипов