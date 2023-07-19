Сотрудники Татарстанской таможни изъяли из оборота свыше 81 тысячи единиц контрафакта с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В первом полугодии 2023 года Татарстанская таможня на внутреннем рынке провела 46 проверочных мероприятий. В ходе рейдов по выявлению контрафактной продукции из торгового оборота изъяли 81 177 единиц таких товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Чуть больше 17 тысяч — это предметы одежды, обувь, чехлы для телефонов, рюкзаки, детские игрушки, маркированные товарными знаками. Остальная часть относится к табачной продукции.

Рейды проводились совместно с сотрудниками МВД, ФСБ, Управления Россельхознадзора по республике, а также Камской и Татарской транспортными прокуратурами. Было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях (ч. 2 ст.14.10 КоАП России «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг); ч.1 ст. 14.43 КоАП России «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также по итогам мероприятий возбудили 7 уголовных дел (ч. 5, ч. 6 статьи 171.1 УК страны «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»; ч. 1 статьи 180 УК России «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»).

В первом полугодии 2023 года в Международном аэропорту Казани татарстанские таможенники выявили 479 фактов незаконного перемещения товаров. Это в 1,6 раза больше прошлого года. Тогда зафиксировали 290 случаев. Чаще всего нарушители незаконно перевозили деньги, алкоголь и табачную продукцию. В некоторых случаях пассажиры везли с собой гражданское или служебное оружие.

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Айрат Назипов