Защитник Артем Комолов покидает УНИКС

29-летний защитник Артем Комолов покидает УНИКС. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Баскетболист воспользовался опцией выхода из контракта и теперь продолжит карьеру в другом клубе. За УНИКС Комолов выступал в прошлом сезоне. Его средние показатели в 28 матчах Единой лиги ВТБ составили 6,3 очка, 1,5 подбора и 1,3 передачи за 16:48 минуты игрового времени.

На днях стало известно, что в УНИКСе остались защитник Вячеслав Зайцев и капитан команды Андрей Воронцевич. 17 июня сообщалось, что казанский клуб и 19-летний защитник Сергей Полстянов подписали контракт. Соглашение рассчитано на два года.



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Дарья Акимова