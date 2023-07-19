В казанском парке им.Горького завершают реконструкцию лестниц у монумента

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

На входной группе парка им. Горького в Казани завершают реконструкцию лестниц, ведущих к стеле Павшим за Советскую власть и памятнику Неизвестному солдату. Теперь к монументу можно будет удобно подняться с нескольких сторон, сообщает пресс-служба мэрии.

Строители уложили основную часть брусчатки и подготовили зоны для посадки зелени. По задумке, реорганизация поможет перераспределить пешеходные потоки. Также на участке продолжают прокладку сетей и строительство дорожек. Еще на территории посадят кустарники и многолетники.

Планируется, что площадь станет зоной отдыха со скамейками, столиками и навесами. Проект благоустройства предусматривает обновление остановочного павильона: его обошьют и сделают теплым. Стела и памятник изменениям не подвергнутся.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Входная группа парка Горького в Казани занимает чуть больше 1,2 гектара — это примерно 4% от общей площади парка Горького в 30 гектаров. Работы по ее обновлению стартовали в этом году. При реконструкции реорганизуют пешеходные потоки, устроят парадное окружение для мемориального комплекса и создадут новый остановочный павильон с теплым помещением, скамейками и лестницами подземного перехода.

По данным на конец июня, работы по благоустройству входной группы парка имени Горького была выполнены на 34%. Там изменят зону остановки и спуска в переход. Их планируется объединить в единый проницаемый комплекс.



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Айрат Назипов