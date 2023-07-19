НКО в Татарстане предоставят услуги по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане реализуют пилотный проект по предоставлению некоммерческими организациями социальных услуг по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами. Он рассчитан на 2023—2024 годы, следует из постановления кабмина республики.

Проект инициировало Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Он осуществляется в целях развития негосударственного сектора в сфере социального обслуживания и реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутического спектра и другими ментальными нарушениями в республике на 2022—2026 годы.



Правом на получение социальных услуг по сопровождаемому проживанию наделили инвалидов в возрасте от 18 до 30 лет с психическими расстройствами, являющимися выпускниками домов-интернатов, в том числе детских, предназначенных для имеющих психические расстройства, которые успешно освоили курс учебного сопровождаемого проживания. У них должны отсутствовать медицинские противопоказания, а именно инфекционные контагиозные заболевания, обозрения в форме, представляющей опасность для собственной или окружающих жизни или здоровья.

Оказывать услугу будут НКО, заключившие с Минтруда Татарстана соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение их затрат. Проживание должно быть организовано малыми группами — от 6 до 10 человек — в отдельных жилых помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, противопожарным нормам и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поставщик соцуслуг будет оказывать содействие в защите прав и законных интересов подопечных, социальной адаптации, а также охрану их здоровья и оздоровление и так далее. Помощь будет оказываться в приготовлении пищи, в покупке товаров и билетов на культурно-досуговые мероприятия, в оплате ЖКУ и услуг связи, отправке почтовой корреспонденции и т.п.

Также документом предусмотрен социальный патронаж. Он предполагает систематическое наблюдение за психологическим состоянием получателя соцуслуг.

В конце прошлого года в Татарстане утвердили реализацию пилотного проекта «Предоставление социальных услуг по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами». Он рассчитан до 2024 года включительно.



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Татьяна Демина