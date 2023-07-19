В Крыму создали оперативный штаб по ликвидации пожара на полигоне в Кировском районе

В Крыму создали оперативный штаб по ликвидации пожара и ЧС на полигоне в Кировском районе. Его возглавит глава республики Сергей Аксенов, сообщил его советник Олег Крючков в своем telegram-канале.

— Оперативный штаб по ликвидации ЧС на полигоне возглавил глава Крыма Сергей Аксенов, написал он.

Напомним, участок трассы «Таврида» перекрыли из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма. Из зоны вблизи возгорания планируется эвакуация более 2 тысяч человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева