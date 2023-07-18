Валентина Матвиенко предложила легализовать уже построенные апартаменты

Уже построенные апартаменты можно легализовать, а для будущих строений ввести упрощенный регламент, с таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.



По ее словам, нельзя игнорировать эту проблему, поскольку по этому вопросу на власть обижены «тысячи людей». К тому же есть опыт и практика, когда два города со столичными функциями — Москва и Петербург — находятся в особом ряду, тогда как регионы должны определять, кто нуждается в таком жилье.

— Апартаменты по жизни есть, а в законодательстве их нет. Но так не бывает. Если они есть, значит надо дать им правовой статус. Не могут люди проживать, не имея правового статуса, — приводит слова Матвиенко «РИА Новости».

Вернуться к обсуждению темы юридического оформления апартаментов планируют осенью, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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Маргарита Головатенко