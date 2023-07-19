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В Казани сегодня ожидается дождь и до +26 градусов

06:20, 19.07.2023
В Казани сегодня ожидается дождь и до +26 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в среду, 19 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода».

Днем прогнозируется дождь. Максимальная температура днем составит от +21 до +26 градусов.

В столице Татарстана ожидается юго-западный ветер 4—8 м/с, порывы могут достигать 12 м/с.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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