В Казани сегодня ожидается дождь и до +26 градусов
В Казани в среду, 19 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода».
Днем прогнозируется дождь. Максимальная температура днем составит от +21 до +26 градусов.
В столице Татарстана ожидается юго-западный ветер 4—8 м/с, порывы могут достигать 12 м/с.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым