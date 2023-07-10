После гибели рабочего на территории металлоприемного пункта в Казани возбудили дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели 47-летнего рабочего на участке территории металлоприемного пункта на улице Родины, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.



На территории разгружали металлические трубы, и стрела манипулятора упала на работника пункта. Дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Устанавливаются обстоятельства случившегося. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале июля в Татарстане возбудили уголовное дело после падения монтажника из люльки автокрана в Елабуге, предположительно, с высоты восьмого этажа. Все случилось 4 июля, после обеда, на объекте жилого комплекса по улице Норд Драйв. 35-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

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Маргарита Головатенко